Fiera di San Leonardo sul lungomare, l’assessore Oneglio: “È andata bene, sono contento” fotogallery

Pienone in alcune ore della giornate ma non sono mancati i "mugugni" dei commercianti del centro e per il traffico











Imperia. "Anche grazie alla bella giornata del sole, peccato solo per il vento, la sperimentazione della fiera di San Leonardo di fronte al Parco omonimo a fare da collegamento tra Porto Maurizio e Oneglia è andata bene molto, oltre le aspettative". L'assessore al Turismo e al Commercio della giunta Scajola Gian Marco Oneglio commenta con soddisfazione l'esperimento dello spostamento della Fiera di San Leonardo dal centro di Porto Maurizio in una zona più periferica, decisione che ha fatto storcere il naso ai commercianti portorini, in particolare ai titolari di esercizi pubblici, bar e e ristoranti per l'incasso straordinario perso.







“Va ricordato -aggiunge Oneglio - che ci sono già due fiere a Oneglia e due a Porto. Seguendo le indicazioni delle associazioni degli ambulanti siamo è riusciti a dare più spazio ai banchi che sono stati molto ben assortiti. Il numero di bancarelle presenti è praticamente raddoppiato. Adesso andrà fatto con calma fatto il bilancio insieme alle categorie. La gente, comunque, ha risposto benissimo sia da Oneglia che da Porto. Sono contento”.