Fiera di San Leonardo e code, l’assessore Gagliano:”Il prossimo anno si cambia”

Imperia. “Non capiterà più, le soluzioni alternative ci sono. Tra un anno, alla prossima fiera, faremo tesoro dell’esperienza di ieri che era, non a caso, un test anche per la viabilità“.

Antonio Gagliano, assessore alla Viabilità della giunta Scajola comprende le lamentele degli imperiesi per il traffico caotico in occasione della Fiera di san Leonardo spostata per la prima volta nella nuova location.

Si sono, infatti, formate sull’Aurelia lunghe code che hanno costretto nelle ore di punta di maggior afflusso di visitatori gli automobilisti a rimanere imprigionati per oltre un’ora in colonna per raggiungere i due capi della città.

“Purtroppo -conclude Gagliano – intervenire in corso d’opera non si poteva più, sarebbe stato peggio. Per il prossimo anno sto pensando a creare un anello con senso unico a scendere dalla Marina“.