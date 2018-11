Festival di Sanremo 2019, il programma delle cinque serate

Sanremo. La 69ᵃ edizione del Festival della canzone italiana che vede, per il secondo anno la direzione artistica di Claudio Baglioni, andrà in scena sul palco dell’Ariston dal 5 al 9 febbraio e trasmesso in diretta su Rai Uno.

Il Festival si articolerà in cinque serate e, novità di questa edizione, prevederà un’unica gara: non ci saranno più “campioni” né “nuove proposte” ma solo artisti che concorreranno alla pari affinché la loro canzone possa conseguire la vittoria.

Ecco il programma serata per serata:

Prima serata (martedì 5 febbraio)

Si alzerà il sipario sul palco del Teatro Ariston e tutti e 24 gli artisti canteranno per la prima volta il proprio brano

Seconda serata (mercoledì 6 febbraio)

Questa sarà l’occasione per dedicarci al secondo ascolto di 12 delle 24 canzoni in gara

Terza serata (giovedì 7 febbraio)

Durante questo appuntamento potremo ascoltare per la seconda volta le restanti 12 delle 24 canzoni in gara

Quarta serata (venerdì 8 febbraio)

Sarà una vera serata-evento in cui ogni artista canterà in compagnia di un ospite il proprio brano, in una versione “rivisitata” per l’occasione

Quinta serata – Serata Finale (sabato 9 febbraio)

Dopo aver riascoltato tutte e 24 le canzoni in gara, scopriremo il brano vincitore della 69ᵃ edizione del Festival della canzone italiana