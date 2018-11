Era ricercato per furto e possesso di arnesi da scasso: ventimigliese arrestato ad Alassio

Ventimiglia. E’ stato notato con atteggiamento sospetto da un carabiniere fuori servizio che stava prendendo il treno assieme a lui alla stazione ferroviaria di Alassio: si tratta di un pluripregiudicato sul quale pendeva un ordine di carcerazione per reati predatori, M. A., 43enne di Ventimiglia.

Il militare, ha subito chiamato i rinforzi, che hanno portato al fermo dell’uomo, un ricercato imperiese: l’uomo è stato così assicurato alla giustizia. Secondo quanto appreso sull’arresto, il 43enne deve scontare tre mesi per possesso di arnesi da scasso.

Stando a quanto riferito dai militari era in “visita” nella città del Muretto, proobabilmente per qualche “sopralluogo” in vista di possibili nuovi furti, ma il suo ritorno a casa è stato rovinato dall’intervento dei carabinieri alassini.

E prosegue l’azione dei militari con controlli e attività preventiva rivolta a contrastare proprio i reati predatori.