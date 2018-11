Sanremo. Ennesima uscita di strada nella parte alta di via Padre Semeria. Intorno all’ora di pranzo il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo sull’asfalto bagnato dalla pioggia e dopo una sbandata è andato a fermare la sua corsa contro il muretto di protezione.

Nessun danno per la persona ma l’auto è stata portata via dal carro attrezzi intervenuto sul posto, mentre un mezzo della Polizia Municipale ha regolato il traffico durante le operazioni di rimozione. Ammontano ormai ad una mezza dozzina le uscite di strada negli ultimi giorni in quel tratto della via a ponente di Sanremo, molto trafficata essendo il proseguimento dello svincolo autostradale di Sanremo Ovest.

I residenti conoscono la pericolosità di quel fondo asfaltato che diventa viscido quando piove ma non altrettanto accade ai tanti turisti in transito che, invogliati anche dallo sviluppo del tracciato, procedono sempre a velocità sostenuta. Il vero pericolo, ed è un miracolo che non sia ancora accaduto nulla, è che l’auto fuori controllo possa andare a sbattere contro un altro mezzo in transito causando conseguenze che potrebbero diventare serie o addirittura tragiche.