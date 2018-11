Elezioni comunali a Ventimiglia, Lega apre tavolo trattative con i partiti di centrodestra

Ventimiglia. Anche nella città di confine, la Lega riaprirà, la prossima settimana, il tavolo delle trattative con i partiti di centrodestra, in vista delle elezioni comunali che avranno luogo nella primavera del 2019. A confermarlo è l’onorevole Flavio Di Muro.

Una coalizione “salva” grazie al ricompattamento del centrodestra avvenuto in Parlamento con l’approvazione del Decreto Salvini da parte di Forza Italia dopo la “spaccatura”, in Regione Liguria, quando lo stesso partito aveva invece votato contro il Decreto Genova: votazione che aveva portato il viceministro, ed ex assessore regionale Edoardo Rixi, a rompere con Forza Italia, non escludendo l’ipotesi di correre slegati alle amministrative.

Il centrodestra si è invece poi ricompattato con la votazione a favore del Decreto Salvini. Di qui la decisione, anche a Ventimiglia, di correre uniti. E’ dunque prevista l’apertura di un tavolo con i vertici degli altri partiti.