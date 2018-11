Eccellenza, passo falso del Ventimiglia Calcio nella trasferta genovese

Ventimiglia. Passo falso del Ventimiglia Calcio nella trasferta genovese, i granata rallentano la corsa in Eccellenza e scendono al decimo posto in classifica. La sconfitta con il Genova Calcio (3-1) è maturata in un quarto d’ora all’inizio del secondo tempo, poi i granata hanno accorciato con Sammartano ma non sono riusciti a recuperare una partita contro una squadra sicuramente destinata a lottare per le prime posizioni. Nel prossimo turno il Ventimiglia attende l’Albenga sul terreno di casa e può essere un’occasione per ripartire.

Il match genovese non era cominciato male, in sostanziale equilibrio e al 38′ Piantoni – splendidamente servito da Principato – ha avuto l’occasione per portare in vantaggio i frontalieri, con il portiere avversario Dondero ormai fuori gioco.

All’inizio del secondo tempo la doppietta di Ilardo stende il Ventimiglia: l’attaccante genovese batte Scognamiglio prima con un sinistro d’incontro e poi con una punizione nel sette alla Roberto Baggio. I granata provano a reagire ma De Martini sigla il 3-0 presentandosi a tu per tu con Scognamiglio. Al 70′ il Ventimiglia accorcia (Sammartano) ma i genovesi incassano il colpo senza perdere la testa. Finale 3-1.

GENOVA CALCIO-VENTIMIGLIA CALCIO 3-1 (54′ Ilardo, 67′ Ilardo, 68′ De Martini) (Sammartano 70′)

Genova Calcio: Dondero, Rittore, Riggio, Buono, Tangredi, Guidotti, Morabito, Massara, Camoirano, Ilardo, De Martini A disposizione: Calizzano, Raso, Costa, Forte, Lazzari, Nelli, Traverso, Petracca Lepera, Vicini:

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Piantoni, Mamone, Ala, Serra, Allegro, Allaria, Principato, Crudo, Musumarra, Rea A disposizione: Bevilacqua, Ierace, Trimboli, Fraticelli, Rea, Sammartano, Felici, Galiera, Cafournelle