Eccellenza, l’Imperia torna a vincere tra le mura amiche dello stadio “Nino Ciccione”

Imperia. Torna a vincere l’Imperia e lo fa tra le mura amiche dello stadio “Nino Ciccione”. In un primo tempo privo di occasioni si sono messi in mostra Manini che al 13′ prova la conclusione dentro l’area di rigore indirizzata sul primo palo, il suo tiro sfiora il palo e si spegne sul fondo. Al 16′ prova Costantini dal limite dell’area di rigore su calcio di punizione ma Gianrossi è bravo a deviare la palla in calcio d’angolo.

Secondo tempo

Nella seconda frazione di gara l’Imperia comincia subito a spingere con Figone che al 47′ prova la conclusione dentro l’area di rigore in posizione centrale ma il suo tiro non trova la porta. Al 48′ arriva il primo tiro del Molassana con Minutoli ma il suo tiro non è preciso e si spegne alto sopra la traversa. Al 52′ arriva la rete che sblocca la gara, su cross di Faedo dalla fascia sinistra Cuman prova a sventare il pericolo ma la sua deviazione finisce alle spalle di Gianrossi.

Al 57′ pericoloso Castagna che prova la conclusione dal limite dell’area di rigore ma Gianrossi è bravo a deviare in calcio d’angolo. Al 73′ raddoppia Costantini per l’Imperia grazie ad una bellissima rete su calcio di punizione dal limite dell’area di rigore, Gianrossi incolpevole può soltanto guardare il pallone entrare in rete. Al 77′ chiude

definitivamente la partita Amerigo Castagna che approfitta di una ribattuta in area di rigore per farsi trovare pronto a ribattere in rete da posizione ravvicinata. Al 83′ occasione per il Molassana grazie al subentrato Vagge che, in sospetta posizione di outside, si trova a tu per tu con Trucco ma il suo tiro non trova la porta. Al 90′ pericolo per la porta nero azzurra per un tiro di Vagge che prova il tiro sul secondo palo, Trucco legge bene la traiettoria che non trova la porta.

Imperia 3 Molassana 0

Formazioni

Imperia:

1 Trucco 2 Fazio (35′ Correale) 3 Laera 4 Giglio (85′ Callegari) 5 Di Lauro 6 Figone (89′ Fatnassi) 7 Manini (46′ Moscatelli) 8 Faedo 9 Castagna 10 Costantini 11 Risso (46′ Tahiri)

A disp. 12 Sadiku 13 Correale 14 Tahiri 15 Callegari 16 Franco 17 Moscatelli 18 Fatnassi 19 Nastasi 20 Zanchi

Molassana:

1 Gianrossi 2 Giacopetti 3 Mancini 4 Cuman 5 Garibaldi 6 Keita (56′ Vagge) 7 Rapetti 8 Caramello (62′ Vario) 9 Minutoli 10 Cocurullo (65′ Costa) 11 Alagona

A disp. 12 Mangolini 13 Costa 14 Lizzi 15 Montemagno 16 Lo Cicero 17 Pintus 18 Vagge 19 Vario 20 Beninati

Ammoniti:

Imperia 58′ Faedo

Molassana 71′ Garibaldi