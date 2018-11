Eccellenza, il Ventimiglia Calcio perde contro la Cairese

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio perde una partita con la Cairese (1-2) che poteva e doveva vincere. Dopo aver tenuto in pugno il match ed essere passati in vantaggio, i granata si sono fatti raggiungere e superare negli ultimi quattro minuti. Il Ventimiglia non ha chiuso la gara quando poteva ed è stata beffata. Prestazione positiva per quanto riguarda il gioco ma sfuma il quinto posto in Eccellenza. Prossimo appuntamento: trasferta a Rapallo, dove i granata sono attesi da una squadra che ha disperato bisogno di punti.

I ragazzi di Soncin partono bene, Galiera dà filo da torcere alla difesa cairese. I savonesi si fanno vivi al 30’ con una rovesciata acrobatica di Alessi. Al 38’ Scognamiglio rischia l’autogol rinviando sulla schiena di un avversario: fuori di un soffio. Poco dopo è ancora Galiera a far paura alla Cairese: spara al volo su un’imbeccata di Cafournelle.

Il primo tempo si chiude a reti inviolate. La Cairese preme ma si espone alle ripartente del Ventimiglia. Prima Felici sfiora il gol, poi Galiera – scattato sul filo del fuorigioco – non sbaglia e infilza Giribaldi di esterno destro. Il Ventimiglia ha almeno un paio di occasioni per chiudere il match, Crudo segna al 78’ ma per l’arbitro è fuorigioco.

In pochi minuti di follia la Cairese pareggia e passa in vantaggio. Alessi batte Scognamiglio girando in rete un cross dalla fascia destra, replica al 90′ su traversone che questa volta arriva dalla sinistra. Finale 1-2.

Ventimiglia Calcio-Cairese 1-2 (Galiera 55′) (Alessi 86 e 90′)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro, Fraticelli, Ala, Serra, Mamone, Musumarra, Felici, Galiera, A. Rea A disposizione: Bevilacqua, Piantoni, Trimboli, Eugeni, Principato, Lembo, Alberti. A. Rea, Crudo. Allenatore: Soncin

Cairese: Giribaldi, Corsini, Moretti, Olivieri, Spozio, Facello, De Matteis, Clematis, Canaparo, Alessi, Saviozzi A disposizione: Moraglio, Cavallone, Negro, Rizzo, Brignone, Tubino, Realini, Di Martino. Allenatore: Solari