Eccellenza, il Ventimiglia Calcio liquida l’Albenga

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio batte l’Albenga con il minimo sforzo (1-0) e, con 13 punti in classifica, balza al settimo posto in Eccellenza. Ora bisognerà non distrarsi: in vista una trasferta a Molassana, squadra che in graduatoria è alle calcagna dei granata.

Nei primi minuti l’Albenga si rende pericolosa per ben due volte, ma è Alfonso Rea a sfiorare il gol per il Ventimiglia: il portiere ospite Rossi si supera per mantenere il punteggio in parità. Alla fine del primo tempo è Scognamiglio a impedire il vantaggio dell’Albenga. Al 44′ finisce bene uno scontro di testa tra Allegro e Taku: gara sospesa per quattro minuti, nessuna conseguenza per entrambi.

Nella ripresa il gol decisivo di Sammartano. Al 58′ Trimboli batte una punizione che finisce sulla barriera, l’attaccante granata piomba sulla palla e insacca (due gol nelle due ultime partite). Gli ospiti rischiano di prendere la seconda rete (Galiera), l’Albenga sfiora il pari solo con Fanelli in zona Cesarini. Finale: 1-0

Ventimiglia Calcio- Albenga 1-0 (Sammartano 58′)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Musumarra, Trimboli, Ala, Serra, Mamone, Sammartano, Allegro, Crudo, Galiera, A. Rea A disposizione: Zunino, Ierace, Piantoni, Cafournelle, Fraticelli, Felici, Principato, D.Rea, Allaria

Albenga: Rossi, Barchi, Taku, Praino, Cocito, Barison, Gerini, Farinazzo, Rossi, Calcagno, Fanelli A disposizione: Fejxhillari, Lamarra, Maxena, Gerini, Licausi, Tesoro, Haidich, Mela