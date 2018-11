Eccellenza, il Ventimiglia Calcio espugna il Molassana

Ventimiglia. I granata espugnano il campo del Molassana (0-2) e scalano la classifica di Eccellenza sino al sesto posto, davanti a squadre blasonate come il Finale e l’Imperia.

Una grande giornata per il Ventimiglia, ma funestata da un infortunio di gioco a Luca Sammartano, uscito dal campo in ambulanza per un brutto colpo al ginocchio e ora in attesa del “verdetto” dei medici. Intanto i granata guardano già al prossimo match casalingo con la Cairese, una sfida che potrebbe significare il quinto posto per i frontalieri.

La prima parte della gara ha un solo protagonista: appunto Luca Sammartano che al 32′ prende un palo e al 40′ esce dopo uno scontro di gioco, assolutamente fortuito, con il genovese Caramello. Il primo tempo si chiude a reti inviolate ma in apertura di ripresa il Ventimiglia prima va in vantaggio con Alfonso Rea e poi raddoppia con Felici, servito alla perfezione da Galiera. Il Molassana prova a accorciare, ma di notevole c’è soltanto un tiro di poco a lato di Caramello.

Molassana-Ventimiglia Calcio 0-2 (A.Rea 65′, Felici 71′)

Molassana: Gianrossi, Garibaldi, Giacopetti, Cuman, Mancini, Vagge, Alagona, Caramello, Costa, Cocurullo, Lizzi A disposizione: Mangolini, Minutoli, Montemagno, Lo Cicero, Rapetti, Pintus, Vario, Keita, Girone:

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro, Trimboli, Ala, Serra, Mamone, A.Rea, Musumarra, Felici, Galiera, L.Sammartano A disposizione: Bevilacqua, Piantoni, A.Sammartano, Fraticelli, D.Rea, Cafournelle, Crudo, Morscio