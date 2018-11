Dovevano terminare ad ottobre, la Francia estende fino ad aprile 2019 i controlli alle frontiere

Dovevano terminare alla fine di ottobre, ma saranno estesi ancora una volta per sei mesi, a causa di una minaccia terroristica “molto pregnante” sul territorio.

Secondo quanto riporta “Europe 1”, la Francia estenderà ancora una volta i controlli di frontiera di sei mesi, dopo averli ripristinati la sera degli attacchi del 13 novembre 2015.

Questi controlli, che dovevano essere completati alla fine di ottobre, saranno rinnovati fino al 30 aprile 2019, si legge in una nota delle autorità francesi hanno inviato al Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta i governi degli Stati membri. Non si tratta di controlli sistematici, ma della possibilità di controlli dell’identità delle frontiere, in deroga alle regole della libera circolazione nello spazio Schengen.

Dopo i due attacchi in Francia nel 2018, le frontiere terrestri, con Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Italia e Spagna, sono sotto stretta osservazione, così come i confini aerei e marittimi.

“Il 2018 è stato caratterizzato fino ad oggi da due attentati rivendicati dallo Stato Islamico, che ha lasciato cinque morti e 20 feriti” spiegano le autorità d’oltralpe e “altri cinque progetti di attacchi terroristici” sono stati sventati dal all’inizio dell’anno in questo paese.