Doppio successo nei campionati di Serie C per Grafiche Amedeo Sanremo

Sanremo. Weekend da incorniciare per il Grafiche Amedeo Sanremo nei campionati di serie C di volley maschile femminile, con il doppio successo di entrambe le squadre per 3 set a 1.

Le ragazze del Rvs di Guadagnoli – Maragliano vincono contro il Gabbiano Andora e si portano al terzo posto in classifica a pari merito con Autorev La Spezia.

“Abbiamo concesso qualcosa di troppo alle avversarie commentano gli allenatori ma comunque abbiamo strappato un buon successo che ci porta nella parte alta della classifica” - commenta il coach.

Sorrisi anche per i maschi guidati da Massimo Ciogli e targati Npl-Rvs che hanno ottenuto uno splendido successo fuori casa contro il colombiera Sarzana in un campo sempre ostico anche per la trasferta più lunga del campionato. “Un successo che evidenzia i miglioramenti di questo gruppo molto giovane ma sempre più affiatato” - dice l’allenatore.