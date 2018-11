Donati 4 mila euro al reparto Pediatria di Sanremo, dottor Borea: “Gesto di grande generosità e sensibilità”

Sanremo. Questa mattina alle 11.30 presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Sanremo alla presenza del vicepresidente e assessore di Regione Sonia Viale, del direttore generale ASL1 Marco Damonte Prioli e del direttore della Pediatria Riccardo Borea, è stata donata da parte dell’Associazione “I Bordigotti”, rappresentata dal presidente Rino Burzese, la cifra di 4.000 euro, raccolta a favore della Associazione Onlus “Il Porto dei Piccoli” che da circa otto anni garantisce la presenza settimanale di operatori, presso il reparto di Pediatria, per attività ludiche ed educative rivolte ai piccoli pazienti e ai loro familiari.

L’Associazione “I Bordigotti”, molto conosciuta e presente nel nostro territorio e che in molti anni di attività si è sempre contraddistinta nell’impegno per attività benefiche, è un’associazione sportiva dilentattitistica di Bordighera che si è costituita nel maggio del 2005 e che ha voluto sostenere in questa occasione una iniziativa di grande valenza sociale e terapeutica, volta al miglioramento della qualità dell’esperienza di ricovero per i piccoli pazienti assistiti nelle strutture.

Il Porto dei Piccoli nasce nel 2005, è un’Associazione che si rivolge a tutti i bambini che vivono l’esperienza della malattia e che da una prima presenza presso l’Istituto G. Gaslini di Genova ha progressivamente esteso la propria attività a tutta la Liguria e a diverse regioni italiane. Gli operatori e i volontari dell’Associazione entrano ogni giorno nelle corsie d’ospedale e nelle abitazioni dei piccoli in terapia domiciliare, per coinvolgerli con il fascino del mondo

marino e condurli lontano con la fantasia. Il mare rappresenta la caratteristica delle attività ludiche e pedagogiche che vengono offerte ai bimbi per donare svago e serenità attraverso un percorso di sostegno dove è importante unire alle cure il “prendersi cura”, aiutando a trovare quelle energie positive che sono così importanti per affrontare al meglio la malattia, perché anche il gioco può essere una cura.

“Conosco personalmente le attività del Porto dei Piccoli - dichiara la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – e anche le iniziative dell’Associazione “I Bordigotti” alle quali partecipo. L’incontro tra queste realtà consentirà un rafforzamento della presenza di operatori che accompagnino i piccoli ricoverati nei difficili momenti della malattia presso i reparti di pediatria di Sanremo e Imperia. Di questo sono molto soddisfatta”.

“Un plauso alle Associazioni oggi presenti – aggiunge il direttore generale Marco Damonte Prioli – che rappresentano un modello di intervento sul territorio basato sulla collaborazione, la condivisione ed il sostegno reciproco, per il raggiungimento di obiettivi comuni volti al prendersi cura di coloro che vivono una situazione di difficoltà e di disagio. In questo specifico caso i nostri piccoli pazienti, affinché l’esperienza del ricovero, attraverso il gioco e l’animazione, risulti il più possibile positiva”.

“L’Associazione Il Porto dei Piccoli è presente anche nei reparti di Pediatria di Sanremo ed Imperia con una presenza settimanale dei loro operatori – spiega il dr. Riccardo Borea - che avvicinano i bambini alla cultura del mare, del porto e della natura, attraverso un percorso di gioco e conoscenza guidato, con l’obiettivo di distrarli dalla malattia, creando per loro occasioni di socializzazione e di apprendimento. Un ringraziamento particolare all’Associazione “I Bordigotti” per aver pensato ai nostri reparti e a sostenere un’altra Associazione del nostro

territorio, proprio a testimoniare come sia importante lo scambio e la collaborazione. Un gesto di grande generosità e sensibilità”.