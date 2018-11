Don Bosco Vallecrosia Intemelia, prima vittoria per le ragazze a Savona

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia hanno dato il meglio durante la partita di ieri. Hanno infatti superato nel secondo match di Coppa Liguria di calcio a 5 femminile in trasferta la Priamar.

Le ragazze, dopo la sconfitta contro l’Imperia, sono riuscite a Savona ad avere il controllo della gara giocando molto bene e creando tante occasioni con padronanza e personalità. La squadra biancorossa ha così vinto per 1-6 conquistando i primi tre punti ufficiali della sua prima stagione.

“La vittoria è merito di tutte le ragazze ma un complimenti va a Elisa Cerato, autrice di quattro gol, a Rajaa Sabir ed a Fabiana Marcianò, che hanno portato in alto la squadra” – commenta Claudio De Nunzio, 2° allenatore e dirigente responsabile - E’ stata una partita importante perché c’è stato un notevole miglioramento rispetto alla prima e soprattutto per l’esordio di Angela Marino. Dopo otto anni ha deciso di ricominciare con noi. E’ un onore avere una calciatrice del suo calibro, ha giocato per la Sanremese in serie A2″.

Calcio a 5 Femminile-Coppa Liguria

Priamar Savona – Don Bosco Vallecrosia Intemelia 1-6

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Elisa Cerato, Rajaa Sabir, Fabiana Marcianò, Gaia Lercari, Giorgia Gaudioso, Jessica Carparelli, Angela Marino, Eleonora Mazzulla

1° allenatore: Ivan Busacca

2° allenatore e dir. responsabile: Claudio De Nunzio

Reti: Cerato (4), Sabir (1), Marcianò (1)