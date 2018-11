Don Bosco Vallecrosia Intemelia, le ragazze prevalgono sul Mallare

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia si sono fatte valere durante la partita di recupero di ieri sul campo di Altare. Hanno infatti superato il Mallare nella partita valida per la Coppa Italia di calcio a 5 femminile.

Le ragazze, dopo la sconfitta contro l’Imperia e la vittoria sul Priamar Savona, hanno dato tutte se stesse riuscendo in serie C a prevalere nettamente per 13 a 0 sulle padrone di casa. “Le nostre calciatrici hanno vinto 13 a 0 - commenta Claudio De Nunzio, 2° allenatore e dirigente responsabile - La bomber Elisa Cerato ha segnato ben sette reti, mentre Rajaa Sabir quattro e uno ciascuno di Fabiana Marcianò e Alessia Greco. Sono molto orgoglioso di loro”.

Le biancorosse hanno perciò giocato nel modo giusto riuscendo a segnare senza mai subire gol. Il lavoro di mister Ivan Busacca inizia a dare i suoi frutti: le ragazze stanno crescendo e mostrando le loro capacità.

Calcio a 5 – serie C – Coppa Italia Femminile

Mallare-Don Bosco Vallecrosia Intemelia 0-13

Reti: Elisa Cerato (7), Rajaa Sabir (4), Fabiana Marcianò (1), Alessia Greco (1)

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Eleonora Mazzulla, Gaia Lercari, Lina Serpilli, Jessica Caparelli, Angela Marino, Fabiana Marcianò, Cecilia Barabaschi, Rajaa Sabir, Elisa Cerato, Alessia Greco, Giorgia Gaudioso.

Allenatore: Ivan Busacca

2° Allenatore e dirigente responsabile: Claudio De Nunzio

Dirigenti: Antonio Quaranta, Rinaldo Marcianò.