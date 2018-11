Don Bosco Vallecrosia Intemelia, le ragazze perdono contro l’Imperia

Vallecrosia. E’ andata in scena ieri sera la prima giornata del campionato regionale di calcio a 5 femminile. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, guidate da mister Ivan Busacca, hanno giocato in casa contro la squadra femminile dell’Imperia. Alla fine la partita si è conclusa per 5 reti a 3 a favore delle ospiti.

“La partita è stata molto combattuta e in bilico fino a dieci minuti dalla fine. Per un po’ il risultato è rimasto fermo sul 2 a 2 ma nel secondo tempo le imperiesi sono riuscite a portare a 3 le marcature per poi chiudere la partita 5 a 3“ – ha commentato Claudio De Nunzio, dirigente responsabile della sezione calcio femminile – Entrambe le squadre sono molto forti, potevamo vincere noi ma non è andata così. Elisa Cerato purtroppo non era in forma atletica perfetta e così le altre si sono un po’ demoralizzate. La squadra comunque c’è, le ragazze sono state brave”.

Campionato Regionale Calcio a 5 femminile

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Imperia 3-5

Reti: Marino Angela, Rajaa Sabir, Gaia Lercari

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Eleonora Mazzulla, Gaia Lercari, Fabiana Marcianò, Rajaa Sabir, Jessica Caparelli, Angela Marino (vice capitano), Elisa Cerato (capitano), Alessia Greco, Cecilia Barabaschi.

Allenatore: Ivan Busacca

Dirigente responsabile: Claudio De Nunzio