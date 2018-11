Domani il giorno del santo patrono. Oneglio: “Chi lo vorrà potrà tenere aperto”

Imperia. “I commercianti che vorranno tenere il negozio aperto lo potranno fare tranquillamente“.

L’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio rassicura che in ragione della liberalizzazione degli orari ciascun operatore potrà fare come meglio crede in assenza di specifiche delberazioni comunali contrarie.

Il programma delle celebrazioni religiose prevede alle 10.30 la solenne Messa pontificale nel Duomo di Porto Maurizio officiata dal vescovo Guglielmo Borghetti e concelebrata dai parroci della città.

Alle 16 i Vespri seguiti dalla processione per le vie del Parasio con sosta davanti alla casa natale del Santo.

Domenica 2 dicembre la celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta su Rai 1