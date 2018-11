Domani giorno di protesta in Francia contro il caro carburante

Lo hanno chiamato il ‘movimento delle pettorine gialle’ e altro non è che l’insieme spontaneo, apolitico, apartitico, totalmente trasversale, composto da cittadini infuriati contro l’aumento del prezzo dei carburanti in Francia. Ma non solo: gli automobilisti si sentono vessati dall’aumento del ticket autostradale, dall’abbassamento dei limiti di velocità e dall’aumento esponenziale di autovelox su strade e autostrade transalpine.

Sono tante le gocce che hanno fatto traboccare il vaso e per la giornata di domani è fissata una prima resa dei conti. Sabato 17 novembre le ‘pettorine gialle’ hanno organizzato forme di protesta stradale in ogni angolo della Francia, compresa la Costa Azzurra. E il sabato, più che tutti gli altri giorni, sono molti gli italiani che si vanno a fare una gita oltre frontiera, questa volta rischiando però di rimanere imbottigliati in qualche assembramento o blocco di protesta.

La mappa dei punti da evitare non può che partire dalla capitale Nizza, con punti critici all’altezza del Leclerc nel quartiere Saint Isidore e all’altezza dello stadio Allianz Riviera con ritrovo fissato alle 13,30 per poi dirigersi verso l’autostrada con tentativi di blocco che potrebbero continuare sino alla sera. I ‘gilets jaunes’ si ritroveranno alla stessa ora anche nei pressi dello stadio Ray per poi puntare anche in questo caso verso l’ingresso autostradale di Saint Isidore. Non sarà risparmiato neppure il centro città dove una manifestazione con guida rallentata è in programma già alle 10 dai giardini Albert 1er in direzione piazza Massena e Aeroporto per poi tornare indietro al punto di partenza.

I pedoni invece si raduneranno intorno alle 10 nei pressi del Teatro de Verdure. Anche a Mentone le ‘pettorine gialle’ si preparano per radunarsi nei pressi della rotonda all’altezza dell’Intermarchè subito dopo l’uscita dell’A8 già a partire dalle 8 di domattina con l’intento di resistere il più a lungo possibile. Analoghe iniziative sono previste anche a Cannes, Antibes e Grasse.