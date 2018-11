Dolceacqua. Tre albanesi intenti ad asportare euforbia spinosa (verde ornamentale) in assenza di autorizzazione della proprietà e della regione Liguria, sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Rocchetta Nervina. I militari li hanno sorpresi in località Saviglioli, in un terreno di proprietà del Comune di Dolceacqua.

Il materiale è stato sequestrato.