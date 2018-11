Dimissioni respinte, Enrico Sardo rimane l’allenatore del Ceriale

Diano Marina. A seguito della riunione del direttivo societario svoltasi ieri sera, sono state respinte le dimissioni dell’allenatore Enrico Sardo, che sarà reintegrato nello staff tecnico e da stasera ricomincerà la normale attività.

Da parte di tutta la società biancoblù e dei giocatori, non è mai stato palesato nessun dubbio riguardo l’operato dell’ex mister della Dianese&Golfo fino a questo punto, consapevoli tutti che l’attuale posizione in classifica sia attribuibile ad una concatenazione di più fattori.

Le dichiarazioni del direttore sportivo Marco Degola: “Per una persona come Enrico Sardo, che ci mette il cuore in tutto quello che fa, digerire uno 0-5 nei primi 45’ non è stato sicuramente semplice e le sue dimissioni a caldo possono essere giustificate e un segnale forte. Ho avuto modo di confrontarmi anche con tutta la rosa ed esporre il mio pensiero in maniera chiara e decisa: per me ci deve essere un’inversione di rotta immediata da parte di tutti, a partire dall’atteggiamento in campo. Voglio vedere undici giocatori mangiarsi il campo e la panchina pronta ad entrare ancora più aggressiva. Abbiamo dimostrato più volte che sappiamo giocare e vincere, dobbiamo solo ricominciare a farlo“.

“Io da qualche settimana sono già al lavoro per il mercato alle porte e spero di piazzare almeno un paio di colpi importanti anche a costo di rinunciare a qualche pedina e fare dei tagli scomodi – conclude Degola – Riponiamo ancora fiducia nell’allenatore che è stato scelto quindi ci siamo sentiti in dovere di andare oltre e continuare a lavorare sodo”.