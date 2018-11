“Dillo alla Lega”. Parte la campagna elettorale, la Lega Ventimiglia in campo con i gazebo

Ventimiglia. È partita la campagna elettorale a Ventimiglia: tutti i venerdì, sabato e domenica di novembre e dicembre, a partire da venerdì 9, la Lega sarà presente con il gazebo “Dillo alla Lega” in corso Repubblica davanti alla banca UniCredit.

“Sarà l’occasione per incontrare i referenti del programma che il partito presenterà alle elezioni amministrative del 2019″, dichiara il segretario cittadino Andrea Spinosi, “I cittadini avranno pertanto l’opportunità di richiedere informazioni, presentare proposte o richieste di cui la nuova amministrazione dovrà occuparsi, segnalare situazioni critiche o di disagio in città e nelle frazioni”.

Nel frattempo continuerà la campagna tesseramento 2018 e ci sarà la possibilità di prenotare il pullman per la grande manifestazione nazionale della Lega dell’8 dicembre in Piazza del Popolo a Roma.