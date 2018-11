Diano Marina. Si è svolto ieri sera presso il bowling di Diano il torneo di bowling organizzato dai Lions Club della zona A della IV Circoscrizione, presieduta da Fabio Zanella, che comprende Diano Marina Host, Imperia Host, Imperia la Torre, Nava Alpi Marittime, Riva Santo Stefano Golfo della Torri e i Leo Club di Imperia e Diano Marina.

Il ricavato sarà devoluto a favore del restauro dell’organo seicentesco accolto nella cantoria della Chiesa Parrocchiale di Chiappa, frazione di San Bartolomeo al Mare, di autore anonimo databile alla prima metà del XVII secolo. Si tratta di uno strumento che si è conservato nella sua fisionomia originaria e risulta essere tra i più antichi ed importanti organi che si trovano in Liguria, secondo alcuni studiosi in Italia, oggi in stato d’abbandono e non utilizzabile.

I Lions confermano la loro tradizionale vocazione ad operare in favore del territorio, in particolare nella valorizzazione del patrimonio storico ed artistico secondo una consolidata linea operativa tracciata nel tempo.

Hanno preso parte alla gara 50 giocatori tra soci, familiari, amici dei club coinvolti. Anche il Governatore del distretto 108-Ia3, Ildebrando Gambarelli, ha trascorso la serata in allegria con gli amici della zona.

La gara è stata, come sempre, molto sentita, ogni tiro veniva accompagnato da manifestazioni di gioia qualunque fosse l’esito, dall’odiata canaletta allo strike. Alla fine della competizione è avvenuta la premiazione che ha visto vincitori Paola Mangia e Mario Lullo, ma in realtà ha vinto lo spirito di solidarietà che i Lions sanno mettere sempre in campo.