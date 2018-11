Diano Marina, l’occhio elettronico del Grande Fratello contro i furbetti della differenziata

Diano Marina. Brutte notizie per i “furbetti della differenziata”. Ovvero per chi getta i rifiuti quando, dove e come gli capita, spesso senza tener conto del buon senso civico.

Sono in arrivo infatti due dispositivi per la videosorveglianza da installare presso due punti di raccolta differenziata informatizzati. La spesa per le casse dell’Ente sarà di poco superiore ai 20.000 euro.