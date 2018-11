Diano Marina, il Comune subentra nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Diano Marina. Il 16 novembre il Comune di Diano Marina è subentrato con successo e “zero” scarti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (la banca dati nazionale istituita dal Ministero dell’Interno nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi dei comuni italiani) quale il primo Comune della provincia di Imperia.

Quest’attività è stata realizzata grazie all’erogazione di un contributo da parte del Ministero dell’Interno che ammonta ad € 2000 per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. ANPR rappresenta un passaggio fondamentale nell’ambizioso progetto promosso dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale – che guida la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione in collaborazione con il Ministero dell’Interno e Sogei, ovvero ridisegnare i processi attraverso cui la stessa pubblica amministrazione si relaziona con tutti i cittadini.

Alla banca dati di ANPR possono fare riferimento non solo i Comuni, ma l’intera Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, nel rispetto assoluto della tutela dei dati personali. Il gruppo Dedagroup Public ha supportato il Comune di Diano Marina nel subentro ANPR, attraverso la connessione sincrona tra centro e periferia voluto dal Legislatore e Civilia Next. Essa si conferma inoltre come la soluzione in grado di accompagnare gli enti, grandi e piccoli, verso il cambiamento, mettendo a disposizione esperienza e strumenti concreti con cui digitalizzare sistemi e processi, riqualificare la spesa, far evolvere le competenze delle persone, innovare il modo di lavorare e offrire servizi avanzati.