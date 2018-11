Diano Marina, il cantante Alessandro Casini risponde ai commenti omofobi con un video

Diano Marina. Il cantante dianese Alessandro Casini, in arte Alo, ha postato sul suo canale YouTube un video nel quale risponde a tutti i commenti positivi e negativi che ha ricevuto dopo aver partecipato a X Factor, programma in onda su Sky Uno.

“Il mio brano non c’entra niente con “Boys and Girls” dei Blur. Non conoscevo la canzone e comunque il significato è molto diverso” – dice rispondendo alle insinuazioni fatte sul suo conto e sulla sua canzone. “Uno stereotipo è ottimale quando devi esporre un tema perché è immediato, ti arriva subito. Io sono fatto così, il video della mia canzone a me sembra molto originale, c’è il balletto, c’è il riferimento a Marina Abramovic, non è brutto - dichiara- La frociata stereotipata non è fine a se stessa, è utile a veicolare il messaggio”.

Il 25enne si era esibito sul palco del talent show lo scorso settembre alle audizioni della seconda puntata della dodicesima edizione portando un brano inedito, diventato da subito virale, dal titolo “Uomini che amano le donne”, grazie al quale era riuscito a conquistare sia il pubblico che i giudici. E’ stato però poi eliminato a ottobre quando non è riuscito a passare il Bootcamp con la cover di Ivano Fossati. “Neanche io volevo cantare “Costruzione di un amore”. E’ un tema scottante ” – confessa.

Ci tiene a fare chiarezza: “L’esperienza a X Factor ovviamente mi ha messo in una situazione che non ero assolutamente in grado di gestire. Nella vita di tutti i giorni sono una persona molto sicura di me, delle mie capacità e abilità”. Infine a chi l’ha definito “Frocio schifoso” dice: “Non me ne frega niente. E’ vero sono frocio, ma tutto il resto è una tua rielaborazione del fatto che a te fa schifo. E’ perfettamente normale che chi è gay lo esprima”.