Bordighera. Per segnalare i danni subiti a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria a ottobre, c’è tempo solo fino a giovedì. A dare l’annuncio è stato il sindaco che, non appena ha ricevuto la comunicazione giunta dalla Regione Liguria, ha avvisato i suoi concittadini sulla propria pagina Facebook.

“Attenzione, IMPORTANTE! Per i privati colpiti dalla mareggiata di qualche settimana fa: oggi è giunta dalla Regione Liguria alla PEC del Comune di Bordighera questa lettera, con la quale si richiede ai privati di inviare le quantificazioni del danno patito, per il tramite dell’Amministrazione Comunale, alla Protezione Civile entro il 15/11. Considerati i tempi ristretti, contattate l’ufficio commercio per la modulistica il prima possibile!”, scrive il sindaco, allegando la lettera della Regione.

Di seguito il link alla pagina del sito web del Comune con i dettagli: https://bordighera.gov.it/rete_civica/news/info_importanti_per_segnalazione_danni_alluvioni

Documenti pdf: Segnalazione danni, danni occorsi