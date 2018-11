Cyberbullismo e social network, le iniziative di formazione per l’istituto Sanremo Centro Ponente

Sanremo. A partire dal 12 novembre nell’ambito del progetto “Cyberbullismo e uso consapevole dei social network”, in collaborazione con il Centro di Solidarietà “l’Ancora”, la dirigente scolastica Silvia Colombo inaugura una serie di iniziative di formazione, rivolte ai genitori e ai docenti dell’I.C. Sanremo Centro Ponente e dell’I.C. Sanremo Ponente.

Infatti è da anni che il mondo della scuola è chiamato a rispondere a un fenomeno sociale che coinvolge ragazzi sempre più giovani in dinamiche relazionali, reali e on-line, che rischiano di compromettere una crescita serena ed equilibrata.

L’incontro per i genitori dell’I.C. Sanremo Centro Ponente si svolgerà lunedì 12 novembre presso la scuola “Dante Alighieri” in via Margotti 82, dalle ore 14:30 alle 16:00, mentre quello per i genitori dell’I.C. Sanremo Ponente si terrà il 14 novembre presso il Centro ricreativo “Il Ponte” dalle 20 alle 21:30. Il secondo incontro, unificato, verrà concordato insieme a presenti, in base alla risposta e nell’orario che preferiranno.

La proposta per i docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado prevede 8 ore di formazione presso la scuola secondaria “Dante Alighieri” con operatori specializzati che tratteranno il cyberbullismo nella sua definizione e rilevazione, a partire dall’analisi delle problematiche adolescenziali, nella predisposizione di strumenti per sviluppare negli studenti senso critico e apertura al dialogo e per favorire un buon clima di apprendimento. Aspetto correlato e non di secondaria importanza riguarda l’uso corretto e responsabile dei social media, con attenzione ai bisogni degli studenti collegati alle nuove tecnologie perché imparino a esserne fruitori consapevoli.

Programmazione:

definizione del fenomeno, analisi del contesto sociale di appartenenza, analisi delle problematiche adolescenziali, differenze fra i fenomeni di bullismo, cyberbullismo, scherzo, litigio, reato, analisi dei bisogni degli studenti collegati all’uso delle nuove tecnologie, check list sulla scuola (la mia scuola previene il bullismo?),utilizzo responsabile dei social media, monitoraggio del gruppo classe, predisposizione di un buon clima di apprendimento.

Aumentare le competenze dei docenti nel discriminare episodi di cyberbullismo, offrire strumenti da utilizzare in aula per creare senso critico negli studenti saper creare senso critico negli studenti, acquisire competenza nel riconoscere le possibili vittime, i carnefici, gli spettatori, perfezionare le abilità di dialogare con gli adolescenti e di predisporre un buon clima di apprendimento.

