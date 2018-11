Convoglio deraglia a Genova, circolazione rallentata sulla linea ferroviaria del Ponente

Genova. Circolazione fortemente rallentata nel nodo di Genova sulla linea Genova – Ventimiglia per lo svio di un mezzo d’opera di una ditta esterna a Genova Piazza Principe, con possibili cancellazioni, e circolazione momentaneamente sospesa nella stazione di Santa Margherita Ligure (linea Genova – La Spezia) per un movimento franoso che ha interessato il regionale 11361 provocando lo svio del primo carrello di una vettura. Nessun ferito a bordo e in stazione, i circa 30 viaggiatori de treno interessato stanno proseguendo il viaggio in autobus.

Sul posto sono presenti i tecnici di RFI, i Vigili del Fuoco e sanitari del 118.