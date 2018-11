Convocata l’assemblea territoriale del Progetto 20k “Ventimiglia città aperta”

Ventimiglia. E’ stata convocata per sabato prossimo 17 novembre l’assemblea territoriale “Ventimiglia città aperta”. La sede dell’incontro, che si svolgerà dalle 18 alle 20 in vi Tenda 8, all’infopoint per migranti.

Gli organizzatori sono quelli di “Progetto 20k” che descrivono così l’evento: “Sull’onda degli incontri che ci hanno visti/e protagonisti/e quest’ estate, sabato 17 novembre alle ore 18, presso l’info legal point Eufemia, si terrà un nuovo appuntamento della rete territoriale solidale a Ventimiglia. L’obiettivo è quello di riproporre un momento di discussione in cui si analizzerà la situazione della città di confine, mettendo in luce quelli che sono i nuovi scenari, derivanti anche dalle ultime manovre di questo governo.

La speranza è quella di trovare, tutti/e assieme, modalità efficaci per frapporci ad un contesto che si mostra sempre più ostile nei confronti dei più deboli! L’invito è aperto a realtà, associazioni, singoli ed invitiamo ad estendere questa chiamata il più possibile”.