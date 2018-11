Vallebona. Un pino è crollato in una piazzola di viale della Repubblica al di fuori dal centro abitato del Comune di Vallebona. L’albero si è letteralmente spezzato alla base del tronco ed è caduto sulle cassette della posta, rimanendo in bilico.

Il crollo è imputabile al maltempo dei giorni scorsi, quando in tutta la provincia di Imperia decine di alberi sono caduti a terra, provocando danni ingenti e chiusura delle strade.