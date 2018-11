Consiglio comunale a Ospedaletti, tutti i punti all’Ordine del Giorno

Ospedaletti. Si terrà giovedì prossimo – 29 novembre – il prossimo Consiglio comunale della Città delle Rose. L’assise è convocata alle 18.30 nella sala consiliare del municipio.



I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1.lettura ed approvazione verbali seduta precedente

2. approvazione criteri generali per l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

3. variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2019/2020.

4. approvazione del regolamento sul “diritto all’interpello”.

5. partecipazioni possedute dal Comune di Ospedaletti ai sensi del d.lgs. n.175/2016 così come modificato dal d.lgs. n.100/2017. ricognizione delle partecipazioni possedute, individuazione, revisione e determinazioni in merito a partecipazioni da eliminare.

6. approvazione del regolamento comunale del servizio di economato.

7. regolamento servizio civico. determinazioni in merito.

8. approvazione regolamento per la disciplina degli interventi e servizi sociali

9. istanza di attivazione di procedimento unico ex art. 10, comma 3, della l.r. 10/2012 e s.m.e.i. per l’edificazione di locali destinati all’attività agricola oltre alla realizzazione di una pista d’accesso a fondo agricolo. determinazioni in merito.

10. Piano del Colore del Comune di Ospedaletti variante alla normativa: approvazione.