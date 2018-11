Imperia. “Confermo che non è stato raggiunto un pieno accordo con Columbus per alcune diversità di vedute sulle linee guida del progetto. Era stato anche proposto di effettuare una iscrizione neutra senza nominare Columbus per dare tempo al Consorzio di fornire tutte le garanzie necessarie per la partecipazione ma su tale proposta, inizialmente avallata da alcuni vertici del progetto, le strade si sono divise“. Così si esprime Marco Savini presidente dello Yact Club Imperia che già in mattinata nella battuta concessa a Riviera24 non aveva del tutto chiuso la porta alla partecipazione alla prossima Coppa America.

“Lo Yacht Club Imperia – sottolinea Savini – è tuttora in contatto con il defender New Zealand per l’America’s Cup e sta valutando nuove partnership, mentre sono in cantiere nuovi progetti. Tra pochi giorni avrà luogo l’Imperia Winter Regatta con il supporto di Assonautica che dal prossimo anno, tra l’altro, farà parte del circuito europeo Eurosaf (vela femminile ndr) e la tappa imperiese sarà l’unica italiana. Ringrazio l’amministrazione comunale che in questi mesi ha dato la propria disponibilità per le aree necessarie all’iniziativa e, soprattutto, per la stima dimostra in queste ore“.