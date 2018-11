Un abete alto 20 metri e con 280mila luci, domenica si accende il Natale a Sanremo

Sanremo. La città si prepara alla magia delle feste. Domenica 2 dicembre alle 18 sarà acceso l’albero di Natale che svetterà in piazza Borea d’Olmo fino a lunedì 7 gennaio.

Alto 20 metri e largo 10, l’abete sarà vestito di 280mila luci a led per un effetto scenico che incanterà grandi e piccini. Uno spettacolo di fiammelle che, insieme all’accensione delle luminarie installate sia nelle vie del centro che in quelle di periferia, inaugurerà il ricco calendario degli eventi natalizi promosso dall’Amministrazione.

Come annunciato dall’assessore al Turismo Marco Sarlo, «La programmazione quest’anno gode del supporto delle associazioni di categoria locali. La novità è rappresentata da tre giornate di eventi – l’8, il 15 e il 21 – che organizzate in collaborazione alla Fondazione Orchestra Sinfonica porteranno gli artisti di Area Sanremo ad esibirsi nelle piazze cittadine, Siro Carli dalle ore 13 e Borea d’Olmo successivamente. Sono previsti tanti appuntamenti per tutta la famiglia, con eventi musicali e non. La stessa inaugurazione dell’Albero di Natale sarà preceduta da un vero e proprio spettacolo».

Il calendario completo degli eventi natalizi sarà presentato domani in una conferenza stampa a Palazzo Bellevue.