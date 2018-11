Coldiretti Liguria all’assemblea per l’elezione del nuovo presidente nazionale

Forte presenza ligure a Roma in occasione dell’Assemblea Nazionale riunita per l’elezione del nuovo presidente della Coldiretti, la figura che per i prossimi anni rappresenterà 1,6 milioni di iscritti nella più grande Associazione agricola italiana.

Sarà presente il presidente regionale di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri, il delegato confederale Bruno Rivarossa accompagnati dai presidenti e direttori delle quattro Federazioni Provinciali, i quali parteciperanno ai lavori che si apriranno con un excursus sui primati qualitativi e di sicurezza alimentare della produzione Made in Italy e le prospettive future per l’agricoltura italiana.

Nodo centrale di discussione sarà poi il maltempo che nell’ultimo periodo ha colpito duramente gran parte delle regioni d’Italia, e che in Liguria ha causato danni imponenti soprattutto al settore olivicolo ed ittico: gli agricoltori delle aree più colpite presenteranno la prima mappa territoriale dei danni, nelle campagne e nei boschi con tutte le conseguenze sull’ambiente, sull’economia, sull’occupazione e sui consumi che ne derivano.