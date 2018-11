Imperia. Proseguono con successo gli incontri di Cna della provincia di Imperia rivolti al mondo dell’autoriparazione: si è tenuto qualche giorno fa presso la Camera di Commercio imperiese un nuovo appuntamento in collaborazione con Fortec, da anni partner Cna per la formazione del settore automotive.

Un incontro tecnico molto gradito agli artigiani, grazie al supporto dei tecnici Mahle Brain Bee, volto ad approfondire le più innovative soluzioni dedicate alla gestione in officina, con particolare riferimento al nuovo strumento di diagnosi Connex, caratterizzato da un potente software dalle caratteristiche eccezionali con innovative opportunità per le procedure di service e miglioramenti tecnici richiesti dagli utenti mediante la funzione Help Desk della casa produttrice.

Al centro dell’incontro anche il nuovo sistema Digital Adas. Le tecnologie Adas (Advanced Driving Assitance Systems) sono in grado di rilevare alcuni oggetti, eseguire una classificazione di base, segnalare al conducente eventuali condizioni pericolose della strada e, in alcuni casi, rallentare o arrestare il veicolo.

È proprio dal momento interlocutorio a fine dell’incontro tecnico che è emersa l’esigenza di offrire agli autoriparatori Associati Cna e clienti Fortec una convenzione loro dedicata per un nuovo utilissimo servizio, veloce ed efficace.

Cna Imperia e Fortec, infatti, forti della loro presenza sul territorio e nell’ottica di puntare sempre più sull’aggiornamento continuo e sulla costante crescita professionale degli autoriparatori della provincia di Imperia, hanno dunque deciso di fornire a titolo gratuito l’accesso ad una banca dati tecnica, a nome “Autoclick Cloud”, relativa ai guasti ricorrenti dei veicoli.

Con Autoclick Cloud, disponibile a breve, gli autoriparatori Associati Cna e clienti Fortec potranno, dopo aver ottenuto le credenziali per l’accesso al sistema, ricercare per varie chiavi di ricerca, quali marca, modello, motorizzazione, etc… le varie soluzioni tecniche in funzione dei sistemi presenti (abs, airbag, gestione motore, comfort, cambio automatico, etc.): un supporto immediato, di facile gestione e gratuito per i problemi più diffusi e le soluzioni più adottate nella vita in officina.

“L’obiettivo dei nostri incontri e degli strumenti rivolti al mondo dell’autoriparazione, un gruppo folto e sempre molto attivo” - dichiara Luciano Vazzano, segretario territoriale Cna Imperia, “è quello non solo di incentivare la formazione qualificante attraverso i nostri partner, dedicando impegno e tempo verso i nuovi ambiti tecnologici richiesti dal mercato, ma anche quello di semplificare la vita degli operatori in officina, attraverso supporti loro dedicati che permettano di affrontare sempre meglio l’arena competitiva cui appartengono”.

Per ulteriori informazioni o per richiedere le modalità di accesso al nuovo servizio, che sarà disponibile a breve, è possibile contattare Cna Imperia al nr. 0184/500309 o inviare una mail a segreteria@im.cna.it