Claudio Battaglia ai microfoni di R24 fa il punto sulle iniziative della Lilt Sanremo-Imperia

Sanremo. Il presidente della sezione locale della Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - è stato ospite ieri pomeriggio di R24. In diretta con Renzo Balbo, il dottor Claudio Battaglia ha fatto il punto sulle iniziative intraprese negli ultimi tempi dalla Lilt Sanremo – Imperia, non dimenticando di ringraziare gli organizzatori e i collaboratori dei vari eventi il cui ricavato è andato a favore dell’associazione per le sue molteplici attività che svolge a livello di volontariato e di acquisto di mezzi e materiale medico.

“Il nostro compito – dice Battaglia – è di aiutare le persone che soffrono di una patologia tumorale, assistendole e consigliandole ma intervenendo anche materialmente con i nostri mezzi di trasporto ed altre iniziative simili”. “Resta chiaro che il nostro principale scopo è incrementare sempre più il numero delle persone che, dopo una certa età, si rendono conto che è la prevenzione che può salvare la vita. Mi riferisco in particolare ai due tumori maggiormente diffusi: tra le donne quello alla mammella che grazie ai progressi e alla ricerca vanta una percentuale molto alta, del 90% e anche più, di casi di guarigione con ridotti rischi di recidiva. Tra la popolazione maschile invece è il tumore alla prostata quello più diffuso e con percentuali di guarigione che al momento non sono così elevate, motivo in più per sottoporsi ad una visita preventiva a cadenza annuale se si sono superati i 50 anni di età”.

Al termine dell’intervista, e dopo i saluti di Maria Teresa Dondi collaboratrice della Lilt nella sede di Sanremo, Claudio Battaglia ha lanciato la prossima iniziativa in calendario il prossimo 25 novembre, una domenica che parte dalle 17 nel ristorante Lago Bin di Rocchetta Nervina, con una sfilata di abiti da sposa cui seguirà la cena conviviale, al prezzo di 30 euro a persona, dimezzato per gli under 14. Le prenotazioni si raccolgono telefonando allo 0184-570030 dal lunedì al venerdì (h.9/12 – h.15/17).