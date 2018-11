Civicamente Bordighera organizza l’incontro “Io, adesso, salvo il mare… e me stesso”

Bordighera. L’entità dell’inquinamento del mare da rifiuti umani è impressionante e ogni giorno mette a rischio un altro ingranaggio nell’equilibrio dell’ecosistema. Il problema ha urgente bisogno di soluzioni, ed è finalmente sulle agende legislative intorno al mondo e negli appelli e iniziative di molteplici agenzie, gruppi, e personaggi famosi.

Tuttavia è necessaria l’azione individuale. In questa zona forse più che in altre, dobbiamo difendere il nostro mare, anche in virtù della valenza turistica vitale al territorio, e il tesoro biologico del santuario Pelagos. Per incentivare e facilitare l’impegno individuale, il Movimento di Civicamente Bordighera ha organizzato per lunedì 5 novembre al cinema Zeni a partire dalle 21, un incontro intitolato “Io, adesso, salvo il mare….e me stesso” EVENTO PLASTICA IN MARE-LOCANDINA.

Interverrà la dott.ssa Sabina Airoldi dell’Istituto Tethys per presentare l’impatto

dell’inquinamento sulla biologia marina. Brevi video illustreranno il problema dell’inquinamento

del mare da plastica e microplastica, che sono i peggiori nemici perchè si degradano solo nel

giro di centinaia di anni. Seguiranno testimonianze su aspetti della pulizia dei corsi d’acqua e

delle spiagge, che sono tramiti importanti dell’inquinamento del mare. Infine verrà presentato

un vademecum pratico per l’impegno individuale. L’incontro è aperto a tutti.