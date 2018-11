Chiude per un mese il Conad del Solaro a Sanremo

Sanremo. Il City Conad in strada Solaro sulla collina a ponente della città dei fiori sta per chiudere per circa un mese.

I tanti clienti, in maggioranza fedeli habituè che in quel market hanno ritrovato la familiarità dei negozi di alimentari vecchio stampo, sono preoccupati dalla notizia che è trapelata proprio dalle loro bocche. Tutto confermato. A causa di una serie di lavori di adeguamento e ristrutturazione, il Conad del Solaro chiude questo sabato 18 novembre e riaprirà il 13 dicembre, in tempo utile cioè per gli acquisti natalizi.