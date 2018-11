Cervo, ragazza parcheggia male l’auto e riceve raffica di insulti

Cervo. Raffica di insulti su carta ad una ragazza per aver parcheggiato male la macchina. L’autore del gesto, probabilmente si è sfogato per esasperazione in maniera non proprio gentile.

Il biglietto, è stato trovato questa mattina da una ragazza sul parabrezza della propria auto, vedendosi insultare malamente per aver parcheggiato male. Sul foglietto,lo scrivente ha fatto intuire che non si tratterebbe della prima volta che l’auto viene parcheggiata male: “E’ ora che la pianti di parcheggiare di merda. La prossima volta ti sfondo la macchina con la mazzetta”.

La ragazza, offesa e derisa dal commento riportato in fondo alla “dedica”, si è subito rivolta ai carabinieri per denunciare il fatto scrivendo anche sul gruppo Facebook del paese, in modo da arrivare direttamente al mittente del gesto, chiedendo eventualmente un risarcimento.

“Buongiorno a tutti, stamattina ho trovato questo delicato fogliettino sul parabrezza del mio mezzo, volevo informare l’autore che in Italia non ci si fa giustizia da se è che se ritiene sia stata commessa una violazione esistono i relativi organi di competenza a cui rivolgersi, esattamente come ho fatto io facendo denuncia presso la caserma dei carabinieri, aggiungo inoltre che diffido questa persona (che sicuramente starà leggendo) dal proseguire con questo atteggiamento e dal dare seguito nel compimento di quanto scritto, diversamente lo informo che dispongo di tutte le risorse per poterlo individuare con tutti i conseguenti risarcimenti del caso”.