Cervo protagonista al programma di Rete 4 “Ricette in famiglia”

Cervo. Pronto in tavola, a Cervo! Il borgo della musica, dell’arte e della lettura è ideale anche per le buone forchette: in occasione della “Settimana della cucina italiana nel mondo” e di “Pesto Week”, la Camera di Commercio Riviere di Liguria, di concerto con la produzione, ha individuato in Cervo la sede adatta per accogliere Davide Mengacci e le sue “Ricette di famiglia”, in onda dal lunedì al sabato alle 11.20 su Rete 4.

A Cervo, giovedì 8 novembre – a partire dalle 8.30 – sulla Piazza dei Corallini saranno infatti girate tre puntate della trasmissione televisiva dedicate alle specialità gastronomiche delle province di Imperia, di Savona e di La Spezia, con interventi, focus, approfondimenti su gusti e sapori dei tre territori liguri.

E per la “ricetta particolare”, ecco il brandacujun con guarnizione di gambero rosso di Sanremo e accompagnato dall’Ormeasco, come consiglia lo chef Caterina Lanteri, del ristorante San Giorgio di Cervo.

Un’occasione per conoscere le bellezze del borgo e della Riviera di Ponente, per coinvolgere le realtà locali, promuovere i prodotti del territorio e – perché no? – per assaggiare le specialità liguri.

Inoltre le trasmissioni girate a Cervo dedicheranno ampio spazio alle attività Outdoor praticabili in Riviera, ai siti Unesco della Liguria: Cinque Terre, Parco del Beigua e – per rimanere nel ponente – alla candidatura delle Alpi del Mediterraneo, con un intervento di Sonia Zanella (referente tecnico della Provincia di Imperia) e di Enrico Lupi (Vice Presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria).

E allora…buon appetito. A Cervo si suona, si legge e…si mangia!