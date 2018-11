Centenario della morte di Bicknell, il Lions Club Bordighera sostiene il restauro di un mobile-pressa

Bordighera. Sabato 17 novembre, alle 16.30, presso il Museo Bicknell nuovo appuntamento per ricordare degnamente il centenario della morte di Clarence Bicknell (Casterino, 17 luglio 2018) che elesse Bordighera come sua seconda patria.

L’evento organizzato dall’IISL, in collaborazione con il Lions Club Bordighera Capo Nero Host e l’Unitre Intemelia, presenterà al pubblico il restauro, sostenuto dal Lions Club, di un particolarissimo mobile-pressa utilizzato dallo stesso Bicknell e dai suoi eredi per rilegare album e miscellanee della propria collezione. Sono previsti

interventi di Rudy Berro, Giannina Borelli, Daniela Gandolfi, Raul Ballestra, Giovanni Russo.

Al termine dell’evento si effettuerà una visita guidata alla mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni” che espone prezioso materiale inedito appartenuto a Clarence Bicknell recentemente acquisito dall’IISL grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo.