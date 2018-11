Carlotta Saracco testimonial ufficiale della Riserva Bianca di Limone Piemonte

La Riserva Bianca di Limone Piemonte inserisce nel proprio team un’altra importante atleta italiana quale testimonial ufficiale. Sta per concludersi l’iter amministrativo per ufficializzare Carlotta Saracco all’interno del gruppo di professionisti sportivi che porteranno il brand sul caso, sul pettorale di allenamento, e durante le diverse attività mediatiche che l’azienda realizzerà da ora in poi.

“Dopo aver confermato il rapporto già in essere con Marta Bassino ed aver lanciato il nuovo contratto stipulato insieme ad Alexandra Coletti, sottoscriveremo nei prossimi giorni l’atto ufficiale con la FISI per concretizzare formalmente la nuova nostra Testimonial Carlotta Saracco . – dichiara Nicola Dalmasso, vicepresidente Lift spa – Proseguiamo anche in questa direzione a far crescere sempre più la notorietà della nostra Località e delle nostre attività aziendali grazie alla collaborazione di professionisti sportivi internazionali!”.

Carlotta è nata a Cuneo il 10 luglio 1999 ed è residente a Limone Piemonte; fa parte del C.S. Esercito – Sezione Sport Invernali e pratica le discipline dello Sci Alpino in Coppa Europa. Sicuramente risulta essere un altro importante tassello nella crescita del gruppo di personalità sportive internazionali che porteranno in giro per il Mondo il nome della Riserva Bianca.

“La nostra nuova testimonial sarà presente a Cuneo sabato 17 novembre alle 16 presso il villaggio che Riserva Bianca allestirà presso piazza Galimberti; durante la sessione mediatica prevista in tale data ed orario sarà a disposizione di giornalisti, sportivi ed appassionati per interviste ed autografi” – dice la Riserva Bianca.