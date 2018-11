Candidati Sindaco a Sanremo, dai 5 Stelle nessuna sorpresa. Si ripresenta Paola Arrigoni

Sanremo. E’ ufficiale il nome del candidato Sindaco per il Movimento 5 Stelle, in vista delle elezioni cittadine previste per la prossima primavera. Nessuna sorpresa dai penta stellati: il nome è quello di Paola Arrigoni, già candidata primo cittadino alle scorse amministrative ed attualmente consigliere nei banchi dell’opposizione nel Consiglio di Palazzo Bellevue.

Così scrive la Arrigoni sul suo profilo Facebook: “In questa foto del 4 novembre c’era la risposta. Il mio nome per la candidatura a Sindaco è emerso all’unanimità da ormai un anno durante le riunioni che abbiamo fatto, sinceramente all’inizio non ne volevo proprio sapere perché volevo dedicarmi ad altro ma poi con grande senso di responsabilità e con la certezza di procedere insieme a un gruppo fantastico come il m5s Sanremo, ho deciso di accettare.

Il primo a cui abbiamo dato la notizia della lista è stato Beppe, l’abbiamo incontrato dopo il suo spettacolo a Sanremo e volevamo sentire la sua opinione in merito. Lui ha sciolto le mie ultime preoccupazioni. Beppe ci ha abbracciato forte, incoraggiato ad andare avanti con entusiasmo e determinazione, ci ha dato numerosi spunti per la campagna elettorale che seguiremo sicuramente. La foto di quella sera per noi è importante perché avere l’approvazione sincera da chi ha fondato il M5S è una grande gioia, sono 11 anni da quando abbiamo aperto il meetup a Sanremo e proprio dopo un suo spettacolo a Sanremo e siamo rimasti sempre in contatto. Beppe ci ha trasmesso grande energia, gioia ed affetto che è assolutamente ricambiato. L’ufficializzazione della mia candidatura avverrà dopo la certificazione della lista, ma quella foto gioiosa è sicuramente la conferma che ci saremo alle prossime amministrative.

Consapevoli che questa campagna elettorale sarà durissima perché come sempre ci presenteremo da soli e sarà sicuramente un “o noi o loro”. Le forze che stanno mettendo in campo ‘gli altri’ sono ogni giorno sempre più grandi ma noi non ci faremo certo spaventare! Siamo semplici cittadini e in quel ‘semplici’ c’è tutta la nostra forza perché avremo sempre le mani libere di fare quello che è meglio per la cittadinanza. Il semplice non esclude competenza, esperienza, determinazione e una grande passione ed entusiasmo che mettiamo in tutto quello che facciamo.

In alto i cuori”.