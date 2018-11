Camporosso. Più di ottocento persone in marcia per la prevenzione, per non dimenticare la battaglia di una donna contro il tumore al seno.

Venerdì sera al Palabigauda si è svolta la cerimonia di consegna allo sportello di ascolto Noi4You e alla Lilt Imperia-Sanremo della cifra raccolta in occasione della maratona benefica “Corri per Fabiola”, che si è svolta all’inizio di ottobre sul lungomare di Ventimiglia.

8133,50 euro è la somma che i partecipanti alla gara podistica non competitiva in memoria di Fabiola Brancato, la 44enne portata via lo scorso marzo da un carcinoma maligno alla mammella, hanno permesso di racimolare.

L’assegno è stato simbolicamente consegnato da una delle sorelle di Fabiola e per la locale Lega contro i tumori è stato ritirato da Mariateresa Dondi, consigliere Llilt, e Deliana Misale, referente servizio Lilt “La Rinascita” (dedicato al Tumore al Seno), consigliere nazionale di Europa Donna Italia e coordinatrice di Liguria Donna.

«Un momento importante – commenta la Lilt – nel quale la nostra associazione e lo sportello Noi4You, uniti, hanno sottolineato il grande successo ottenuto nella gara di beneficenza in ricordo di Fabiola Brancato. Questi contributi, come sempre amiamo ricordare, verranno interamente impiegati nella nostra provincia per continuare a dare e promuovere la prevenzione così come sostenere le attività sul territorio».

[Foto: pagina Facebook Lilt Imperia-Sanremo]