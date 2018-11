Camporosso, nella chiesa di San Marco i funerali di Giuseppe De Leo

Camporosso. Nella tarda mattinata di domani all’interno dell’oratorio dei Neri verrà allestita la camera ardente di Giuseppe De Leo, lo studente di medicina 24enne morto la notte di venerdì 2 novembre in un incidente stradale mentre si trovava in vacanza in Croazia.

I funerali avranno luogo alle 14,30 di giovedì nella chiesa di San Marco Evangelista, in piazza Padre Santo, sempre a Camporosso.

Giuseppe, iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia di Genova, lascia il padre Mimmo, presidente del consiglio comunale di Ventimiglia, la madre e due sorelle.