Camporosso, il Gruppo Legalità presenta il libro di Jole Garuti

Camporosso. Il 14 novembre, alle 17 presso il Centro Falcone in Localià Bigauda a Camporosso si terrà un incontro formativo per docenti con la presenza di Jole Garuti, che presenterà il suo libro “In nome del Figlio” dedicato alla figura di Saveria Antiochia madre del giovane Roberto Antiochia ucciso con il commissario Ninni Cassarà a Palermo in un agguato mafioso nel 1985.

Il libro racconta la vicenda di un giovane poliziotto coraggioso e di una madre che tenacemente partecipò a tutti i processi contro gli assassini del figlio e fu parte integrante del gruppo degli iniziatori del “Giorno della Memoria e dell’Impegno per le Vittime delle Mafie” che si celebra il 21 marzo.

L’incontro fa parte delle iniziative proposte dal Gruppo Legalità che con il Comune di Camporosso, la Polizia di Stato , Libera , molte scuole del comprensorio ed altri Enti e Associazioni del territorio da anni portano avanti tra i giovani un progetto di Educazione alla Legalità e alla Convivenza Democratica.

Al termine dell’incontro il Presidio Libera “Hiso Telharaj” di Ventimiglia in collaborazione con la Spes organizza un apericena per un momento conviviale con l’autrice Jole Garuti