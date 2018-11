Cambio al vertice provinciale dell’ACSI Ciclismo della provincia di Imperia, inizia l’era di Giordano Luca

Imperia. Si e’ tenuta il giorno 2 novembre presso la sede del CONI di la

riunione annuale dell’ACSI Ciclismo dove alla presenza di tutte le

maggiori societa’ della provincia, e degli ospiti della provincia di

Savona, e’ stato comunicato il cambio del delegato provinciale.

Dopo ben 6 anni di instancabile lavoro speso per organizzare sempre belle e numerose manifestazioni ciclistiche il delegato uscente Davide Punturiero lascia l’incarico al nuovo delegato Giordano Luca.

Ovviamente cambia il vertice, ma la squadra dell’ACSI ciclismo di Imperia rimane inalterata con l’inserimento gia’ dall’anno scorso di nuovi elementi in grado di irrobustire il team. Quest’anno grazie alla collaborazione con ACSI ciclismo Savona e Genova potremmo aumentare il nostro gia’ vasto menu’ di gare, infatti oltre a un nuovo e decisamente variegato Trofeto dello Scalatore che adesso coprira’ tutta la Liguria di ponente con gare e location che toccheranno tutta la provincia di Imperia e buona parte di quella di Savona, ci sara’ anche il Giro della Liguria checomprendera’ le gare piu’ belle della provincia di Imperia, Savona e

Genova.

Confermate le numerose granfondo targate ACSI che si svolgeranno nel savonese mentre per la nostra provincia tornera’ anche quest’anno la

Granfondo Sanremo-sanremo con un nuovo tracciato decisamente

interessante.

Spazio anche alla mountainbike con una mediofondo e la

pluriconfermata 6h di Cipressa. Come sempre oltre ai 2 circuiti

principali su strada vi saranno anche numerose manifestazioni tra cui

gare in linea, cronoscalate e circuiti in notturna, mentre a maggio ci

sara’ il giro della provincia di Savona e a settembre a tornera’ con

rinnovato vigore il giro della provincia di Imperia.

La stagione ciclistica come da tradizione sara’ aperta con la 3 giorni di Bordighera nel mese di gennaio.

Ovviamente ACSI Ciclismo come ente di promozione sportiva che prevede un

ciclismo a misura di amatore a trecentosessanta gradi non e’ solo

agonismo. Quest’anno ci saranno ben 3 randonne precisamente: la

Randobefana, Dal muretto alla lanterna e la nuova Pietrabrunabike road

per coloro che vogliono pedalare senza fretta e visitare posti nuovi in

sella alla loro bicicletta.

Tirando un bilancio finale della stagione il team di ACSI Ciclismo non

puo’ che definirsi soddisfatto visto il gran numero di manifestazioni

organizzate, il numero sempre in aumento di societa’ affiliate e di

tesserati, nonche’ di tutto il lavoro svolto dalle societa’ sul

territorio e il ritorno di immagine che le manifestazioni hanno portato

ai luoghi che hanno toccato. Sicuramente il turismo in bicicletta e’ il

futuro e i numeri parlano chiaro non a caso numerosi sono stati i

turisti che hanno partecipato alle nostre manifestazioni anche non

italiani, premio del turista che e’ giunto da piu’ distante ad una

ragazza in vancaza da noi e proveniente dall’Irlanda. Ovviamente la

pattuglia piu’ grossa di stranieri e’ stata formata dai nostri amici

della Francia sempre presenti in massa alle noste manifestazioni.

Ricordiamo poi la bellissima manifestazione organizzata dagli amici di

Friedrichshafen che sono venuti a Imperia e accolti dal nostro comitato.

Un ringraziamento speciale a tutte le Associazioni sportive che hanno

organizzato manifestazioni, senza le quali non potremmo esistere e che

riescono ad andare avanti nonostante le continue e pressanti incombenze

burocratiche che cercano di rendere sempre piu’ difficile

l’organizzazione di eventi

Con questo il comitato saluta e ringrazia tutti gli amatori e presidenti

delle associazioni con la certezza di rivederli nel 2019 per animare e

divertire sempre di piu’ il ciclismo locale.