Bordighera. “Nei prossimi trent’anni, secondo gli studi effettuati, possiamo aspettarci un aumento del numero di perturbazioni con la stessa intensità di quelli attuali del 30%”. Lo ha detto durante il convegno “Bordighera e i rischi naturali” il professor Luca Ferraris, presidente della fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale). Insomma, in provincia di Imperia, così come in tutta la Liguria, temporali e piogge intense, mareggiate e venti di burrasca, costituiranno fenomeni sempre più frequenti.

Il cambiamento climatico che ha portato alla formazione di fenomeni temporaleschi più intensi rispetto al passato, ha però anche un aspetto positivo: quello di aver aumentato la presenza di cetacei nel mar Ligure. “Questi eventi estremi non portano solo disgrazie o vittime, ma sono anche eventi che hanno creato le nostre bellissime spiagge liguri e che portano i nutrienti nel nostro mar Ligure, tanto è vero che abbiamo osservato e studiato una correlazione tra questi fenomeni e il numero di presenze di cetacei nel nostro mare”, ha spiegato l’esperto, “Così come aumentano il numero di eventi estremi, così aumentano gli avvistamenti di cetacei nel nostro mare”.

E non solo. Per la prima volta una balena ha figliato un cucciolo nel mar Ligure: i cambiamenti climatici hanno portato anche questo.