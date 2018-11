Bvc Sea Sanremo, prima vittoria stagionale per l’Under 16

Sanremo. Prima vittoria stagionale per la squadra Under 16 del Bvc Sea Sanremo.

Il coach Bonino: “I ragazzi sono stati bravissimi a non calare mai di ritmo e a rimanere concentrati. Ci voleva una vittoria anche perché impegno e presenza in allenamento non sono mai mancati”.

Campionato Under 16 –

Varazze – Bvc Sea Sanremo 35-55

Bvc Sea: Tavanti 18, La Cognata 16, Marqishiq 8, Rebaudo 5, Capodiocasa 4, Perdeva 2,

Zorzan 2. Coach: Mauro Bonino.